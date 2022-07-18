  • BIST 2.437,17
  • Altın 965.334
  • Dolar 17.5042
  • Euro 17.7386
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Ercan Havalimanı 15 Kasım'da açılacak!

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı BRT’de ‘Haber Kritik’ programına telefonla bağlanarak, alt yapı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ercan Havalimanı 15 Kasım'da açılacak!

Arıklı, 20 Temmuz’da bakanlık olarak yoğun bir gündemleri olduğunu bir kaç yol açılışının gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Arıklı, “10 yıldır bekleyen Güzelyurt-Lefke yolunu nihayet halkın hizmetine sunma mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun dışında daha birtakım çalışmalarımız olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nden kim gelecek onu bekliyoruz. Onun programına göre açılışları da gerçekleştireceğiz” dedi.

Erhan Arıklı, 20 Temmuz tarihine hedeflenen Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temel atma töreni ile Ercan Havaalanının açılışının gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı sözkonusu iki büyük yatırımın açılışının ileri bir tarihte olacağını ifade etti.

Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için çıkılan ihaleye teklif gelmemesinden dolayı açılışının ertelendiğini söyleyen Arıklı, “Girne Alsancak yolunun 20 Temmuz’a açışılışını gerçekleştirmeyi düşünüyorduk.Daha doğrusu imza törenini planlıyorduk. Şu anda mütehhitlerle anlaştık. Gereken fiyat farkını 35 Milyon TL’yi ödeyeceğiz. Türkiye de madem siz 35 Milyon TL’yi bulup gereken fedekarlığı gösterdiniz ben de 65 Milyon TL’yi veriyorum diyerek yolu Lapta’ya kadar uzatma imkanı bulduk. Girne Alsancak yolunu yapan firma yolun devamını da yapacak” dedi.

Bakan Arıklı, Karpaz Manastır yolunun çalışmalarına da Eylül ayında başlanacağını ve yıl sonuna tamamlanacağını ifade etti.

Ercan Havalanının son halini görmek için yarın basınla incelemede bulunabileceğini kaydeden Erhan Arıklı, “Ercan Havaalanın açılışını 15 Kasım’da yapmayı planladıklarını ifade etti.

Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı’nın 10 Milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi.

“Kendi hava yolu şirketimizi kurmaya çalışıyoruz. Türkiye’den gelen yatırımcılar var. Hepsi gelip bizimle konuşuyorlar diyen Arıklı .Havayolu şirketine ortak olmak isteyen birçok firmanın teklifi verdiğini bunların Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede deniz limanlarına yatırım yapmak gerektiğini bunun için kamu özel işbirliğinde özelleştirilmeye gidileceğini söyledi.

Arıklı, Limanların biran evvel yap işlet devret veya kamu özel işbirliği ile özele devredilmesi gerektiğini Girne ve Mağusaiçin gereken ciddiyatırımı devletin yapmasının imkansızolduğunu belirtti.

Gemikonağı Limanı’nın özelleştirilmesinin de gündemde olduğunu kaydeden Arıklı, “Mahkeme süreci bir kaç gün içerisinde bitecek. Gemikonağı limanı kamu özel işbirliği içerisinde özelleştirmeye açacağız. Biran evvel o bölge canlanabilsin” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkemeler Tıklım Tıklım!18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:30
  • 44 Kaza, 1 Ölüm18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:24
  • Rahvancıoğlu: Karma evlilikten doğan kişilere vatandaşlık verilmesi konusunda toplantı yapıldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:22
  • Ataoğlu: Kamp programı akışı içerisinde şehitler anısına dua okutuldu. Çarpıtmanın anlamı yok18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:22
  • Serdaroğlu: ''İstihdam değil, toplu iş sözleşmesi talep ediyoruz."18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:13
  • TSK Gemileri geliyor!18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:11
  • Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:10
  • Turizm canlanıyor!18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:56
  • Bir zam daha!18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:55
  • Tatar:Kıbrıs Türk halkı kararlılıkla yoluna devam etmektedir18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti