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Ercan Havalimanı 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 304 uçağa hizmet verecek

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Ercan Havalimanı’nın yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 304 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet vereceği bildirildi.
Ercan Havalimanı 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 304 uçağa hizmet verecek

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında 304 uçağa ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ercan Havalimanı’na uçan Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Anadolujet Hava Yolları’nın yeni yıl nedeniyle ek seferler koyduğu, yılbaşı nedeniyle özel charter seferler de gerçekleştirileceği belirtildi.

EN FAZLA UÇUŞ 30 ARALIK’TA

Bu çerçevede, Ercan Havalimanı 30 Aralık'ta  yoğun bir uçak trafiği yaşayacak. 30 Aralık’ta 44 geliş ve 40 gidiş olmak üzere 84 uçağa, yeni yılın ilk günü ise 29 geliş ve 32 gidiş olmak üzere 61 uçağa hizmet verilecek. Gidiş seferinde Ercan Havalimanı’nda üç uçak yolcu alıp sefer gerçekleştirecek.

29 Aralık Perşembe günü Ercan Havalimanı’na 32 uçak iniş yapacak, 32 uçak da havalimanından ayrılırken, 30 Aralık Cuma günü Ercan’a 44 uçak gelecek, 84 uçuş gerçekleştirilecek. 4 uçak ise havalimanında kalarak ertesi günü uçacak.

Yılın son günü olan 31 Aralık’ta ise havalimanında 44 uçağa hizmet verilecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te Ercan Havalimanı’na 61 uçak gelip gidecek (29 geliş, 32 gidiş). 3 uçak havalimanında kalacak. 2 Ocak Salı günü ise 26 uçak geliş 25 gidiş olmak üzere toplam 51 uçak Ercan’a gelip gidecek. 1 uçak havalimanında kalacak ve ertesi gün yolcularını alarak alandan ayrılacak.    

ÖZÇELİK: YENİ YIL YOĞUNLUĞU İÇİN TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat, güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Yılın son günleri ile yeni yılın ilk günlerinin Ercan Havalimanı’nda çok yoğun geçeceğini ifade eden Özçelik, “Yolcularımıza bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde de her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bir yılı daha geride bırakacağımız bu günlerde ülke turizmine ve eğitimine katkı koyan havayollarımıza, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza özellikle incoming yapan turizm firmalarına, otellerimize, üniversitelerimize, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarına katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Ercan’ın 5 günde ek seferler dâhil 304 uçağa hizmet vereceğini ifade eden Özçelik, 2023’ün ilk günü olan pazar günü gelip giden 61 uçağa hizmet verileceğini ifade etti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet Hava Yolları, diğer charter sefer yapacak hava yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla umutlarla girileceğini kaydeden Özçelik, yolcuların yanında KKTC ve Türkiye halkı ile tüm insanlığa yeni senenin sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diledi.

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