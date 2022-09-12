  • BIST 3.627,90
  • Altın 1012.766
  • Dolar 18.2334
  • Euro 18.4883
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Ercan Havalimanı 3 ayda 869 bin yolcuyu ağırladı

» »
Ercan Havalimanı’nın, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 869 bin 448 yolcu ve 6 bin 78 uçağa hizmet verdiği bildirildi.
Ercan Havalimanı 3 ayda 869 bin yolcuyu ağırladı

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılanı açıklamada Haziran ayında 277 bin 879 yolcu gelip giderken, Temmuz ayında bu rakamın 292 bin 8 olduğu, Ağustos ayında ise 299 bin 561 yolcunun Ercan’dan giriş çıkış yaptığı kaydedildi.

Haziran ayında Ercan Havalimanı’na 2 bin 82 uçak gelip giderken, Temmuzda bu sayı 2 bin 18, Ağustos’ta ise 1978 olarak gerçekleşti.

-424 bin yolcu geldi, 445 bin gitti

2022’in Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında 424 bin 256 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 445 bin 192 yolcu ise çıkış yaptı.

Haziran ayında 132 bin 800, Temmuz’da 140 bin 335, Ağustos’ta ise 151 bin 121 yolcu gelirken, Haziran ayında 145 bin 79, Temmuz’da 151 bin 673, Ağustos’ta ise 148 bin 440 yolcu çıkış yaptı.

-3 ayda 6 bin 78 uçağa hizmet verildi

2022’nin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Ercan Havalimanı gelen ve giden 6 bin 78 uçağa hizmet verdi.

Haziran ayında bin 42 uçak T&T Ercan Havalimanı’na teker koyarken, bin 40 uçak ise kalkış yaptı. Temmuz ayında ise havalimanına bin 9 uçak iniş ve kalkış yaptı. Ağustos ayında ise 988 iniş ve 990 uçak ise Ercan’dan kalkış yaptı.

-Özçelik: Kaliteli ve güvenli uçuş hizmeti sağlamaya özen gösteriyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Turizm ve eğitim adası olarak yolcu sayısının artırılmasında Turizm ve Çevre Bakanlığı olmak üzere, adamıza turist getiren havayollarının, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşların özellikle incoming yapan turizm firmalarının, otellerin, üniversitelerin, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarının büyük çaba ve gayretleri vardır” dedi.

Özçelik, dünya olduğu gibi ülkede de COVID-19 salgının henüz sona ermediğine dikkat çekerek, havalimanında Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Covıd-19 salgınına karşı aldığı kararların aynen devam ettiğini belirtti.

Özçelik, yolcuların önce kendi sonra ise karşısındakilerin sağlıklarını korumak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, sağlıklı günler iyi yolculuklar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS ve Kamu-Sen: “Yarın 09.30’da yine Kamu Hizmeti Komisyonu önünde olacağız”12 Eylül 2022 Pazartesi 14:10
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi12 Eylül 2022 Pazartesi 14:06
  • Boğazköy ve Güneşköy'de kanunsuz avlanma12 Eylül 2022 Pazartesi 12:49
  • Haftalık trafik raporu12 Eylül 2022 Pazartesi 12:48
  • Kumarhane'de hırsızlık!12 Eylül 2022 Pazartesi 12:46
  • Haftalık İtfaiye Raporu12 Eylül 2022 Pazartesi 12:45
  • Lefkoşa'da vahim zarar ve darp!12 Eylül 2022 Pazartesi 12:44
  • Töre’den Polis Genel Müdürü’ne ziyaret12 Eylül 2022 Pazartesi 12:35
  • Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim amacıyla kullanacağı akaryakıtın temini için açılan ihale ertelendi12 Eylül 2022 Pazartesi 12:04
  • Kotak anıldı12 Eylül 2022 Pazartesi 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti