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Ercan Havalimanı, 30 Aralık - 2 Ocak Arasında 301 Uçak Ve 26 Bin 392 Yolcuya Hizmet Verdi

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Ercan Havalimanı, 30 Aralık - 2 Ocak Arasında 301 Uçak Ve 26 Bin 392 Yolcuya Hizmet Verdi
Ercan Havalimanı, 30 Aralık - 2 Ocak Arasında 301 Uçak Ve 26 Bin 392 Yolcuya Hizmet Verdi

T&T Ercan Havalimanı’nın 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında özel uçaklar dahil toplam 301 uçak  ve 26 bin bin 392 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.


T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı’nda en fazla yoğunluk yeni yılın ikinci günü yaşandı. 2 Ocak 2022’de Ercan Havalimanı’na 111 uçak iniş ve kalkış yaptı, 9 bin 408 yolcu giriş çıkış yaptı.


Havalimanı’nın yoğun bir yılbaşı geçirdiğinin belirtildiği açıklamada, “30 Aralık 2021’de 77 uçak 7 bin 392 yolcu. 31 Aralık 2021’de 71 uçak 5 bin 914 yolcu ya hizmet veren T&T Ercan Havalimanı yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022’de 42 uçak ve 3 bin 678 yolcuya hizmet verirken, en yoğun gün olan 2 Ocak 2022’de 111 uçak ve 9 bin 408 yolcuyu ağırladı” denildi.

 


“SEKTÖR İLE BİRLİKTE ALINAN ÖNLEMLERLE SIKINTI YAŞANMADI”


T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik konuyla ilgili açıklamasında, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için sektör ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.


Özçelik, yeni yılın her zamanki gibi Ercan Havalimanı’nda yoğun geçtiğini ifade ederek, yolculara her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ettiklerini kaydetti. 4 günde Ercan Havalimanı’na 152 uçak ve 13 bin 16 yolcu geldiğini, 149 uçak ve 13 bin 376 yolcunun da havalimanından ayrıldığını söyledi. 


Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, AtlasGlobal Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm yetkililerine teşekkür eden Özçelik, seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.


Özçelik, 2022’nin herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini de temenni etti.
 

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