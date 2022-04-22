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Ercan Havalimanı Akıncılar Yolu Yarın Kısmen Kapalı Olacak

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Ercan Havalimanı Akıncılar Yolu Yarın Kısmen Kapalı Olacak
Ercan Havalimanı Akıncılar Yolu Yarın Kısmen Kapalı Olacak

Ercan Havalimanı Akıncılar Köyü birinci Tünel Yolu yarın ve Pazar günü kapalı olacak.

Polisten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından yarın 12:00-21:00 ile 24 Nisan Pazar 09:00-24:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, Birinci Tünel Yolu üzerinde drag yarışı düzenleneceğinden, söz konusu saatlerde trafik akışı İkinci Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecek.

Güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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