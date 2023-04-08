Ercan Havalimanı - Akıncılar yolunun bir kısmı tek şeritten verilecek

Ercan Havalimanı - Akıncılar köyü, 1'inci tünel yolu üzerinde bugün ve yarın drag yarışı düzenleneceğinden, trafik 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü verilecek.
Polisten yapılan duyuruda, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından, bugün 14.00-23.00 ve yarın (08 Nisan 2023) 08.00-24.00 arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleneceğinden, söz konusu saatlerde trafik akışının 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü verileceği belirtildi.
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