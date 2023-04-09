Ercan Havalimanı – Akıncılar yolunun bir kısmı tek şeritten verilecek

Polis, Ercan – Akıncılar yolunda bugün düzenlenecek drag yarışıyla ilgili sürücüleri uyardı.
Açıklamada, trafiğin 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü verileceğini belirtildi.
Ercan Havalimanı – Akıncılar köyü, 1’inci tünel yolu üzerinde bugün drag yarışı düzenleneceğinden, trafik 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü verilecek.
Polisten yapılan duyuruda, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından, bugün 08.00-24.00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleneceğinden, söz konusu saatlerde trafik akışının 2’nci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü verileceği belirtildi.
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