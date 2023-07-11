Ercan Havalimanı, bayram haftasında 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı haftası süresince, 27 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerini kapsayan 6 günde toplam 495 uçağa ve 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi.

Ercan Havalimanı, 27- 2 Temmuz tarihlerini kapsayan 6 günlük Ramazan Bayramı döneminde toplam 495 uçağa ve 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, havaalanında azami yoğunluk 2 Temmuz Pazar günü yaşandı. 2 Temmuz’da 91 uçak ve 13 bin 525 yolcu ile en fazla uçak ve yolcuya hizmet verildiği gün oldu.

GİDEN YOLCU SAYISI DAHA FAZLA

Ercan Havaalanı, Kurban Bayramı haftasında gerçekleşen 6 günlük yolcu ve uçak trafiği verilerine göre 247 gelen ve 248 de giden uçak ile 33 bin 363 gelen ve 39 bin 793 ise giden yolcuya hizmet verdi.

GÜNLERE GÖRE YOLCU VE UÇAK SAYILARI

Ercan Havalimanı’nda arife günü olan 27 Haziran’da başlayan hareketlilik özellikle bayramın birinci günü artarak devam etti.

Ercan Havalimanı’na 27 Haziran’da toplam 74 uçak ve 11 bin 553 yolcu, 28 Haziran’da 86 uçak ile 11 bin 952 yolcu, 29 Haziran’da 84 uçak ve12 bin 888 yolcu, 30 Haziran’da 85 uçak 12 bin 826 yolcu, 1 Temmuz’da 75 uçak ile 10 bin 412 yolcu, 2 Temmuz Pazar günü ise 91 uçak ve 13 bin 525 gelen ve giden yolcuya hizmet verdi.