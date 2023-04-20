Ercan Havalimanı, bayram süresince 500 uçağa hizmet verecek

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı’nda yolcu trafiğine hazır. Havalimanı, Ramazan Bayramı haftası süresince 6 günde toplam 500 uçağa hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı açıklamada, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’na bayram boyunca 500 uçağın inip kalkacağını ifade ederek, havalimanındaki yoğunluğun bugünden başlayıp, bayramın üçüncü gününe denk süreceğini belirtti.

Bayram arifesi olan bugün sefer sayısının 101 olacağını ifade eden Serhat Özçelik, bayramın ilk günü olacak yarın ise 84 uçak seferinin yaşanacağını kaydetti. Özçelik, 22 Nisan’da ise Ercan Havalimanı’na 69 iniş ve kalkış yaşanacağını ifade etti.

23 Nisan Pazar günü ise Ercan Havalimanı’na 90, 24 Nisan Pazartesi havalimanına 85, 25 Nisan Salı günü ise Ercan Havalimanı’na toplam 71 uçağın gelip gideceğini ifade etti.

Özçelik, Ramazan bayramı süresince Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Gümrük Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Değirmenlik Belediyesi ve uçaklara yer hizmeti veren İstanbul Handling ile koordineli olarak çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Özçelik, tüm İslam âleminin Ramazan bayramını kutlayarak herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde sağlıklı nice bayramlar geçirmesini temenni etti.