Ercan Havalimanı bölgesinde yoğun çekirge sürüsü

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Fas çekirgesi olarak bilinen türden olan sürüye yönelik, bahse konu bölgede mücadele başlatıldığından, hayvan otlatılmaması ve hasat yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Çekirge sürülerinin yıllık bitkilerin yanında, çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, dane ve meyvelerini yemek suretiyle çok ciddi zararlar verebileceği kaydedilen açıklamada, “Salgın yaptığı yıl ve yerlerde yüzde 100’e varan oranda zararlara neden olabilmektedir. Bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları saptamıştır” denildi.