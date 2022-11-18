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Ercan Havalimanı için yapılan yol nedeniyle, köy yolu kapanan Meriçliler yarın eyleme gidiyor

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Yeni inşa edilen Ercan Havalimanı için yapılan çift şeritli yol nedeniyle köyün yolunun kapandığını belirten Meriçliler, yarın eylem yapacak.
Ercan Havalimanı için yapılan yol nedeniyle, köy yolu kapanan Meriçliler yarın eyleme gidiyor

Meriç köylüleri yaptıkları yazılı eylem çağrısında, yeni inşa edilen Ercan Havalimanı için yapılan çift şeritli yol nedeniyle köyün yolunun kapandığını belirterek, eylem yapacaklarını açıkladı.  Eylem köy girişinde saat 09.00'da başlayacak.

“Hâlbuki bizler köy halkı olarak dönem hükümetlerinden köyümüze alternatif ve başka çıkış yollarının yapılmasını talep etmiştik fakat durum tam aksine gelişerek tek ve çok uzun olan yolumuz maalesef daha da uzun ve tehlikeli hale getirildi” denilen açıklamaya göre, Meriç köy girişinde saat 09.00’da eylem yapılacağı kaydedildi.

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