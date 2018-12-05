Ercan Havalimanı inşaatı bitmiyor ama Turanlı şikayet ediyor! "Bu zulümdür"

Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, hükümete veryansın etti

Turanlı: Benimle dalga geçiyorlar

SÜREKLİ ÜZERİME GELİNİYOR: Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, inşaatın belirlenen iş takvimine göre devam ettiğini ancak Maliye Bakanlığı kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi

TURANLI: İYİ NİYET GÖRMEDİM: Turanlı: Ben havaalanını 15 Kasım’a hazır hale getireceğim. Ama açılış yapar mıyız yapmaz mıyız o zaman göreceğiz. Ben söz verdim mi yaparım. Almadığım, tahsil etmediğim KDV’den mahsuplaşma yapmak yerine, bana ceza kesme, faiz uygulama nedir? İyi niyet bunun neresindedir”

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Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, inşaatın belirlenen iş takvimine göre devam ettiğini ancak Maliye Bakanlığı kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Devlete bir yılda 100 milyon TL kar paylaşımı ödendiğini, iki yıl vergi listesinde zirvede yer aldıklarını belirten Turanlı, "Başbakan, yardımcısı, kabinedeki diğer bakanlar 15 Kasım'da açılış yapılacağını söylüyorlar ama, bana gümrüklerde, vergi dairesinde uygulanan zulmü ve yıldırma politikalarını görmezden geliyorlar" dedi.

“Benle dalga geçiliyor”

Turanlı, hükümetin sık sık iyi niyetli olduğunu söylediğini ifade ederek “Benle dalga geçiliyor. Bana beş yıl CAS para ödemedi, sürekli oyaladılar. 2 milyon Euro oradan alacağım var. Şimdi de ‘devletin değil’ diyorlar. Savcı sormuyor mu o zaman “neden CAS’a devlet yıllardır para aktarıyor” diye. Sadece 2 milyon Euro olsa iyi.”

“KDV alacağım 25 milyon Euro”

“KDV alacağım 25 milyon Euro, altı yıldır param orada” diye konuşan Turanlı, gelir paylaşımından kaynaklanan parayı vakit kaybetmeden devlete ödediğini belirtti.

Turanlı, “100 milyon TL üzerinde para ödemişim. Kuru zirveden ödemişim. KDV alacağım var, CAS alacağım var, asker yolculardan dolayı havayollarından alacağım var. Hükümet benle ortak. Bizim kazandığımızın yüzde 49’u devletin. Bu paraları alarak yatırım yapacağım. Benim almadığım her kuruş, aslında devletin kaybı. Vatandaş da bunu bilsin” ifadelerini kullandı.

“Halen enerji santrali için arsayı devretmediler”

Turanlı, enerji santralı için halen arazi teslimi yapılmadığını kaydederek “Bu sözleşmede var. Her ay 1 milyon TL elektrik parası ödüyorum. Arkadaşlar, bizde problem yok. Problem maliyedeki yaklaşımda. Resmen üzerime yürüyorlar” diye konuştu.

“Bıktım, bu zulümdür”

Nedenini bilmediği bir düşmanlıkla yüzyüze olduğunun altını çizen Emrullah Turanlı, Başbakan, Başbakan yardımcısı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’na seslenerek, “Açılış için tarih veriyorsunuz ama, yatırımcıya uygulanan zulmü görmezden geliyorsunuz. Yaşadığım tüm sıkıntıları, herkesi biliyor” ifadesini kullandı.

Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini

kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı

Turanlı devamla şunları söyledi:

“10 yıldır bıktım. Irak’ta, her yerde iş yapıyorum, bu kadar hasmane tutum görmedim. Ben sadece maliye bakanını suçlamıyorum.

KDV’yi geç ödediğim gerekçesi ile, maliye bana ceza kesiyor. Benim alacağım var, ben alamıyorum ama bana ceza kesiliyor. Bu zulümdür. Başbakan, Dışişleri Bakanı bana sorunun çözüleceğini söyledi. Ama ben zulmü görmeye devam ediyorum. Bana zulmü eden anlayış, şantiyeye gidip iyi niyet mesajı veriyor. Ne güzel işimizi yapıyoruz. Sözleşmede olmayan problemleri de çözdüm.”

“Ne istedilerse yapıyorum”

Taşyapı Direktörü ve Ercan Devlet Havaalanı ihalesini kazanan T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, hükümetin her istediği yaptığını ifade ederek “Ne istedilerse de yapıyorum. Ama ben de iyi niyet görmek istiyorum. Acil istediğim asker kaynaklı paramızı almak. Ya da durduracağım uçuşları” diye konuştu. Turanlı, hava yollarının parasını ödemediğini devletin tahsilata izin vermediğini söyledi.

“KDV mahsuplaşmasını bekliyorum”

Turanlı, şöyle devam etti:

“KDV mahsuplaşmasını da bekliyorum. Halen daha teslimat yapılmadı, yatırım yapılacak alanlar daha bana verilmedi.

Arazinin yarısında asker ve çiftlik faaliyetlerine devam ediyor. Ben bu taraftan ayda 1 milyon TL elektrik parası ödüyorum. Hal böyle olunca, devlet de gelir kaybediyor.

Ben havaalanını 15 Kasım’a hazır hale getireceğim. Ama açılış yapar mıyız yapmaz mıyız o zaman göreceğiz. Ben söz verdim mi yaparım.

Almadığım, tahsil etmediğim KDV’den mahsuplaşma yapmak yerine, bana ceza kesme, faiz uygulama nedir? İyi niyet bunun neresindedir.”

“Her gün maksatlı olarak bıktırılmak, kaçırılmak istiyoruz”

Turanlı, hükümet kanadına veryansın ederek maksatlı bir şekilde bıktırılmak ve buradan kaçırılmak istendiklerini belirtti.

Turanlı, yaşadığı sıkıntılara örnekler vererek şöyle devam etti:

“Mal siparişi vermişiz... körükler, bantlar... Parayı bankada tutuyoruz. Buna diyorlar ki kur gelirin oldu, vergi öde. Para karşı tarafa ödenecek, benim cebime girmiyor. Maksat, sıfıra sıfır beni tüketmekse, bilemem. Yaşadığım hangi bir sıkıntıyı anlatacağım.

Her gün yeni bir sorunla boğuşuyorum. Her gün maksatlı olarak bıktırılmak, kaçırılmak istiyoruz. Üzerine de bizi suçluyorlar, halka kötü göstermek istiyorlar. Herkes bilsin ki, ciddi yatırımcıyız. Niyetimiz söz verdiğimiz tarihte çalışmaları tamamlamak. Çünkü ben bugüne kadar ne söz verdimse yaptım. Vatandaşlar bilsin, bizi bu ihale sürecinde resmen soyuyorlar. Gümrükte alan için hangi malzemeyi götürsem, katmerli katmerli vergi ödüyorum. Hükümet üyeleri tarih veriyor ama benim o tarihte inşaatı tamamlamam için arazi teslimi tamamlanmalı.”

“Herkes bu durumu biliyor”

Turanlı sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Başbakan bilmiyor mu bana arazilerin teslimi yapılmadığını? Gümrükte zulüm ediliyor, maliye benden milyonlarca Euro tıkır tıkır almasına rağmen üzerime geliyor. Başbakan da tüm diğer bakanlar da bunu biliyor.

Bana kasıtlı olarak bu zulüm yapılıyor. Başkası olsa, yapmayacaktı. Allah aşkına, free shoop vergisi nerede var? Bunlar ciddi gelir kaybı. Nasıl free shop orası? E ciddi gelir kaybımız var. Ben diretiyorum. Mevcut havaalanı işletiliyor. Yenisi bitmek üzere. Devlete senede yüz milyon TL ödüyorum. Halk memnun. Kiracılar ödeme yapmıyor, sorun etmiyoruz. Kıbrıs halkını da seviyorum. Peki ben bu zulmü neden yaşıyorum. Bunu kim soracak? Benim hakkımı kim savunacak? Ada’nın en büyük yatırımı bu. En yüksek vergiyi veren de bu şirket. Bu hükümet, benden rüşvet de istemedi, tamam... E yardımcı da olmuyor. KDV öde, ceza öde... vadeye bölüp ödüyorum ben de. E benim alacaklarım? Ben de bu alacaklarla yatırımı hızlandıracağım.

Bunun doğru anlaşılması ve kurgulanması gerekiyor. İyi niyetle, plan dahilinde ne söz verdikse yapıyoruz. Ama bana uygulanan zulüm de artık son bulsun. Devlet benim ortağım. Geliri paylaşıyoruz. Burası ne kadar çok kazanırsa devlet de kazanmaya devam edecek.”