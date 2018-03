"Ercan Havalimanı işletme hakkını elinde bulunduran T&T şirketi en basit yükümlülüklerini bile yerine getirmemektedir"

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Ercan Havalimanı'nın işletmecisi şirket hakkında bir basın bildirisi yayımladı:

"2012 yılında yapılan özelleştirme ile Ercan Havalimanı işletme hakkını elinde bulunduran

T&T şirketi sözleşmeden doğan en basit yükümlülüklerini bile yerine getirmemektedir. Devletimiz

ise bugüne kadar sözleşmeden doğan denetleyici görevini etkin şekilde kullanmamış geçmiş

dönemlerde kimi bakan ve milletvekillerinin müdahalesi ile ilgili şirketin keyfi davranışlarına göz

yumulmuştur.

K.K.T.C. Hükümeti ile T&T Şirketi arasında yapılan sözleşme gereği; “Hava seyrüsefer ve

İtfaiye hizmetlerine yönelik tüm hizmet alanlarının, ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım-onarım ve

tüm bu alanların temizlik vb. tüm işletme giderleri T&T Şirketi tarafından ücretsiz olarak

sağlanmalıdır.”

K.K.T.C hava sahası üzerinde yapılan tüm uluslararası uçuşların denetim ve yönetiminin

yapıldığı Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi kritik ve stratejik öneme sahip bir birimdir. 7 gün 24

saat hava seyrüsefer hizmetlerinin verildiği bu merkezin bulunduğu SMART binasındaki yıpranmış

zeminin barındırdığı toz toprak ve pislik nedeniyle, çalışanlar astım ve alerji sorunları ile

boğuşmakta, nefes almak günden güne daha da zor hale gelmektedir. .

Temel hava seyrüsefer hizmetinin verilmesinde kullanılan ekipmanlar arızalandığına tamiri

geciktirilmekte, ucuz yöntemlerle gerçek sorunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Ercan

Havalimanı şu an kamu hizmeti ya da güvenliği amacıyla değil maksimum kar mantığı ile

çalıştırıldığı için Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan ihtiyaç bildirimleri ilgili şirket

tarafından çeşitli bahanelerle geçiştirilmektedir.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak iki yıldır konuyla ilgili yaptığımız girişimler

sonuçsuz kalmaktadır. Bu süre içerisinde birçok yetkili ile görüştük hepsi de bu konun

“halledilmesi çok basit bir mesele” olduğunu hemen çözülebileceğini söylediler. Bugün geldiğimiz

noktada durum her geçen gün daha da kötüleşmektedir.

Yeni Hükümetin Bakan’ından talebimiz bu konuya bir an önce eğilmesi ve Devlet ile T&T

şirketi arasında imzalanan sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi, tüm bozuk cihazların tamiri,

ACC zemininin derhal sağlıklı bir malzeme ile değiştirilmesi ve temizlik işlerinin etkili bir şekilde

yapılmasının sağlanmasıdır. Aksi halde Hava Trafik Kontrol şubesi hizmet veremez hale

gelecektir.

HTKS"