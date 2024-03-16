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Ercan Havalimanı ve Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonları: Üç Kişi Tutuklandı

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Uyuşturucu Operasyonları: Ercan Havalimanı ve Gazimağusa'da Tutuklamalar Gerçekleşti
Ercan Havalimanı ve Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonları: Üç Kişi Tutuklandı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU: ÜÇ AYRI OPERASYONDA ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

15 Mart 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufuyla ilgili olarak üç kişi tutuklandı. Ercan Havalimanı'nda ve Gazimağusa'da yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmalar devam etmektedir.

Ercan Havalimanı Operasyonları: Yolculardan İki Kişi Tutuklandı

15 Mart 2024 tarihinde, saat 16.30 ve 18.45 sıralarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Ercan Havalimanı'nda yolcu olarak bulunan Y.E.N. (E-31) ve S.H.S. (E-29) isimli şahısların valizlerinde yapılan aramalarda, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntılarına rastlandı. Her iki olayda da birer adet öğütücü ele geçirilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturmalar devam etmektedir.

Gazimağusa Operasyonu: Sentetik Cannabinoid Maddesi Ele Geçirildi

Aynı gün saat 14:50 sıralarında Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Ü.A. (E-44) isimli şahsın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.

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