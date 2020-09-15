Ercan Havalimanı, yarından itibaren 4 günlüğüne yabancı yolculara kapatılıyor. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre, Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve çocukları” dışında yolculara kapatılacak.



TAK muhabirinin Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den aldığı bilgiye göre, yarın başlayıp 20 Eylül’e kadar sürecek kısıtlama süresinde Ercan’a THY ve Pegasus olmak üzere günde toplamda 2 sefer düzenleyecek.