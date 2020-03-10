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Ercan Havalimanı'da ilaçlandı

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Ercan Havalimanı'da ilaçlandı
Ercan Havalimanı'da ilaçlandı

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi koordinasyonu altında bugün Ercan Havalimanı Terminalinde  Korona virüse (Covid-19) karşı ilaçlama yaptı. İlaçlama terminalin tüm bölümlerinde gerçekleşti.

Ülkemizde Korona virüs vakası görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu bugün aldığı kararla hava ulaşımı çerçevesinde uygulanan önlemleri artırdı.

Bu konuda Ercan Havalimanı’nda bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan başkanlığında bir kriz masası toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd Genel Müdürü Serhat Özçelik ve diğer yetkililer katıldı.  

Diğer yandan Bakanlar Kurulu, bugün yapılan toplantıda, 1 Nisan 2020 tarihine kadar Ercan Havalimanını sadece İtalya, Almanya ve Fransa çıkışlı charter uçuşlara kapatılması kararını almıştı. Bakanlar Kurulu, Ercan Havalimanına yapılan tarifeli seferlere ve belirtilen ülkeler dışından yapılan charter seferlere herhangi bir kısıtlama getirmedi.

Bakanlar Kurulu aynı toplantıda, ülkeye tüm girişlerde Sağlık Bakanlığı formlarının doldurulması zorunlulşuğu getirdi. Buna göre ülkeye kara, hava ve deniz kapılşarından giriş yapanların form doldurulmayı reddetmeleri durumunda, ülkeye giriş işlemleri yapılmayacak.

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