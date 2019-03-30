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Ercan Havalimanı’na gidecek yolculara uyarı!!!

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Lefkoşa’dan Ercan Havalimanı’na gidecek olanlara, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, planladıklarından daha erken bir vakitte yola çıkmaları tavsiye edildi.
Ercan Havalimanı’na gidecek yolculara uyarı!!!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’nun Haspolat çemberi ile Değirmenlik-Girne çemberi arasındaki bölümü, Gazimağusa istikametinin bir süre daha trafiğe kapalı olacağı belirtilerek, trafik akışının yolun bu bölümünde kontrollü olarak sağlanması nedeniyle araç yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Açklamada, bu nedenle Lefkoşa’dan Ercan Havalimanı’na gidecek olanlara, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, planladıklarından daha erken bir vakitte yola çıkmaları tavsiye edildi.

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