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Ercan Havalimanı’na kısıtlı tarifeli seferler başladı

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Ercan Havalimanı’na kısıtlı tarifeli seferler başladı
Ercan Havalimanı’na kısıtlı tarifeli seferler başladı

Ercan Havalimanı’na kısıtlı tarifeli seferler dün akşam başladı.

Türk Hava Yolları Ercan-İstanbul arasında dün akşamdan itibaren haftada 4 gidiş, 4 dönüş olarak planlandı.

İstanbul Havalimanı’ndan kalkan THY’nin TK 970 sefer sayılı uçağı dün gece saat 23.20 sıralarında Ercan Havaalanı’na indi.

Bu arada Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 26 Haziran ve 28 Haziran’da Pegasus Havayolları tarafından birer uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Bilet satın almak için Pegasus Havayolları KKTC Ofisi’ne ait irtibat numarasına, Pegasus Havayolları internet sitesine veya KITSAB üyesi seyahat acentelerine başvurulmasını isteyen Elçilik, Kovid-19 belirtisi gösterenlerin uçağa alınmayacağını da vurguladı.

Açıklamaya göre; bilet almak isteyenler Pegasus Havayolları KKTC Ofisi’ne, Pazartesi-Cuma 08.30-17.00 ve Cumartesi 08.30-14.00 saatleri arasında başvurabilecek.

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