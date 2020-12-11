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Ercan Havalimanında 21 kilo uyuşturucu ile yakalanmıştı

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Lefkoşa’da, 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda 19 kilo hintkeneviri, 2 kilo kokain türü uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan Rus uyruklu İgor Yusin suçlu 15 yıl hapis cezası aldı.
Ercan Havalimanında 21 kilo uyuşturucu ile yakalanmıştı

Lefkoşa’da, 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda 19 kilo hintkeneviri, 2 kilo kokain türü uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan Rus uyruklu İgor Yusin suçlu 15 yıl hapis cezası aldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığı kabul etmediği davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.  Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere kamu yararı gereği  caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Kâtip, sanığın uyuşturucu ticareti yapma niyetiyle külliyetli miktarda, 19 kilogram hintkeneviri, 2 kilogram da kokain ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

 

Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa maksimum ceza olan 15  yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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