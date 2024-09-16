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Ercan Havalimanı'nda Alkollü Yolcudan Darp ve Rahatsızlık Olayı

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Ercan Havalimanı'nda Alkollü Yolcudan Darp ve Rahatsızlık Olayı
Ercan Havalimanı'nda Alkollü Yolcudan Darp ve Rahatsızlık Olayı

15 Eylül 2024 tarihinde saat 09:30'da Ercan Havalimanı’nda, İzmir-Ercan seferini yapan uçakta gerçekleşen olayda, E.C.Ö. (E-27) isimli yolcu, 277 miligram alkollü içki etkisi altında bulunduğu sırada kabin görevlisine küfür ederek saldırdı.

İlk olarak uçak içindeki servisi beğenmeyen E.C.Ö., kabin görevlisinin sağ elini tutarak darp etti. Olay sonrasında havalimanı içinde makul bir mazeret olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye devam etti.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle şahıs, suçüstü yakalanarak tutuklandı. E.C.Ö. hakkında başlatılan soruşturma devam etmekte. Yetkililer, havacılık güvenliği açısından endişe yaratan bu tür davranışların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Olayın yolcular arasında yarattığı tedirginlik ise dikkat çekici oldu.

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