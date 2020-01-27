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Ercan Havalimanı’nda Corona Virüs önlemi

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Ercan Havalimanı’nda Corona Virüs önlemi
Ercan Havalimanı’nda Corona Virüs önlemi

Sağlık Bakanlığı, Korona virüsüyle ilgili önlemler kapsamında Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kuruyor.

Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Pilli’nin başkanlık ettiği toplantıda alınan kararla Ercan Havalimanı’nda oluşturulacak özel bir izolasyon odası ve termal kamera ile risk grubunda görülen yolcular müşahede altına alınacak.

KAPSAMLI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Salgınla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Temel Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Limanlar Dairesi Müdürü Orhan Soyel, Posta Dairesi Müdürlüğü’nde Hasan Şentürk, Sivil Havacılık Dairesi’nden Gökhan Dağman, Ercan Polis Güvenlik Amiri Erkan Demirdağ, Taşyapı İşletmeleri’nden Ali Coşkun Ahiskal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, havaalanında alınması gereken önlemler hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılan görüşmenin ardından havalimanına termal bir kamera kurulması ve izolasyon odası hazırlanması kararı alındı. Toplantının ardından izolasyon odasının kurulması için yer tespiti yapıldı ve hazırlıklara başlandı.

ÜST KOMİTE TOPLANACAK

Açıklamaya göre yarın saat 08.30’da Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında komite toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya devlet makamlarının yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanları da katılacak.

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