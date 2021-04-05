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Ercan Havalimanında grev!

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KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Ercan Havaalanının tüm birimlerinde grev uygulayacak.
Ercan Havalimanında grev!

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Ercan Havaalanının tüm birimlerinde grev uygulayacak.

Bildiri şu şekilde:

Türk lirasının döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin gayrı yasal bir şekilde yasa gücünde kararname ile Hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile  4 aylığına durdurmasına karşı sendikalarımız KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ mücadele başlatmıştır.

Bu çerçevede bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Ercan Havaalanının tüm birimlerinde grev uygulayacağımızı bildiririz.

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