Ercan Havalimanında grev!

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Ercan Havaalanının tüm birimlerinde grev uygulayacak.
Bildiri şu şekilde:
Türk lirasının döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin gayrı yasal bir şekilde yasa gücünde kararname ile Hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurmasına karşı sendikalarımız KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ mücadele başlatmıştır.
Bu çerçevede bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Ercan Havaalanının tüm birimlerinde grev uygulayacağımızı bildiririz.
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