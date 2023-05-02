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Ercan Havalimanı’nda hırsızlık yapan zanlılar cezaevine gönderildi

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Ercan Havalimanı’nda 5 şişe alkol ve 1 karton sigara çalan zanlılar, 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.
Ercan Havalimanı’nda hırsızlık yapan zanlılar cezaevine gönderildi

Ercan Havalimanı’ndan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlılar Umut Şaşkın ve Mustafa Furkan Akbulut mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlılar Umut Şaşkın ve Mustafa Furkan Akbulut'un 28 Nisan 2023 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile 1 karton sigara çaldıklarını belirtti. 

Polis, zanlıların o esnada uçağı kaçırdıklarını ve sırt çantalarını havalimanında bırakıp, Ercan Havalimanı’nın yolcu bekleme salonundaki bir derneğe ait bağış kutusunun asma kilidi ve üst kapağı kırılıp hasara uğrattıklarıı ve kutu içerisinde bulunan toplam 120 TL nakit parayı çalıp, kaçtıklarını anlattı. Polis, çantayı almaya için geri dönen iki zanlının tutuklandığını belirtti.

1 AYI AŞMAMAK ÜZERE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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