  • BIST 10081
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Ercan Havalimanı’nda Hırsızlık yaptı Bin 102 gündür kaçak çıktı!

» »
Ercan Havalimanı’nda meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan B.C mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.
Ercan Havalimanı’nda Hırsızlık yaptı Bin 102 gündür kaçak çıktı!

Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 05.12.2024 tarihinde saat 10.30’da Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu bir esnada, yolcu olarak bulunan R.I.’nın Kale-8 X-Ray cihazından geçtiği esnada düşürmüş olduğu, TıssouT marka altın rengi kol saatini bularak sirkat ettiğini kaydetti.

Polis, aynı gün R.I.’nın  şikayeti üzerine Ercan Havalimanı güvenlik kameralarında yapılan kontrolde, zanlının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, saatin yolcu gidiş salonunda bekleyen zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

  Zanlının suçüstü hali gereğince tutuklanarak ileri işlemlerin yapılabilmesi için Demirhan polis Karakoluna sevk edildiğini anlatan polis, aynı gün muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde zanlının 29.11.2021 tarihinden itibaren 1102 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

   Soruşturmanın tamamlandığını belirten Özdiken, zanlının Türkmenistan uyruklu olup, KKTC’de herhangi bir ikamet izni ve bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını  talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BEYARMUDU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU07 Aralık 2024 Cumartesi 11:34
  • KARŞIYAKA'DA SAHTEKARLIK07 Aralık 2024 Cumartesi 11:23
  • Türkiye ile KKTC arasında imzalanan sanayi yatırımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma onaylandı07 Aralık 2024 Cumartesi 10:35
  • Ali Kişmir’in davası 11 Aralık'a ertelendi06 Aralık 2024 Cuma 20:36
  • Sendikalardan Hayat Pahalılığı eylemi06 Aralık 2024 Cuma 20:33
  • Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: 2 araç çarpıştı!06 Aralık 2024 Cuma 20:28
  • Meteorolojiden "denizlerde fırtınamsı rüzgar" uyarısı06 Aralık 2024 Cuma 20:26
  • Suriye ordusu tüm savaş cephelerinden Şam’a çekiliyor: HTŞ, Humus’a girmek üzere06 Aralık 2024 Cuma 18:09
  • İthal 3 üründe limit üstü kalıntı...06 Aralık 2024 Cuma 14:41
  • Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandılar...06 Aralık 2024 Cuma 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti