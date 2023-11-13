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Ercan Havalimanı’nda liderlerimiz unutulmadı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumnuriyeti’nin 40. yıl dönümünde Ercan Havalimanı’nda liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denkaş unutulmadı.
Ercan Havalimanı’nda liderlerimiz unutulmadı

T&T Havalimanı İşletmeciliğiden yapılan açıklamya göre Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu bölümlerine Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş ve liderimiz merhum Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğraflarının yer aldığı özel ışıklı panolar konuldu.

29 Ekim’de “Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı” kapsamında 100. Yıl bayrakları asılan Ercan Havalimanı’na şimdi de KKTC’nin 40. Yıldönümü nedeniyle 40. yıl bayrakları asıldı. Ayrıca, checkın ekranlarına KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümü kutlama mesajı yansıtıldı.

 

Liderlerimizle fotoğraf çektiriyorlar

 

Giden yolcu bölümüne ise büyük bir Kuzey Kıbrıs haritası içerisine kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün resimleri yer alırken “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı kutlu olsun” yazıldı.

Harita önüne ise kırmızı halı üzerine Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün iki boyutlu maketleri kondu. İki liderin arasına vatandaşlarının oturup anı fotoğrafı çektirmesi için bir de sandalye yerleştirildi. Sandalyeye oturan vatandaşlar her iki liderimiz ile birlikte anı fotoğrafları çektiriyor.

2 boyutlu Denktaş ve Küçük maketleri ise yolcuların ve misafirlerin büyük beğenisini ve takdirini topladı.

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