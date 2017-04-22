Ercan Havalimanın'da narkotik dedektör köpeği hint kenevirini tespit etti

KKTC'ye giriş yaparken yanlarında hint keneviri bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (21.04.2017), saat 12:30 sıralarında Lefkoşa’da Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ne giriş yapmakta olan M.M.N. (E-22), narkotik detektör köpeğini görmesi üzerine, tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır.

Aynı gün içerisinde (21.04.2017), saat 13:00 sıralarında Lefkoşa’da Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ne giriş yapmakta olan E.T.’nin (E-48) üzerine narkotik detektör köpeği tepki vermesi sonucu, elinde tutmakta olduğu sırt çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilen tutuklanmıştır.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam etmektedir.