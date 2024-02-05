Ercan Havalimanı'nda Operasyon: Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: M.T. Tutuklandı

04 Şubat 2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Ercan Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giriş yapmak üzere olan M.T. (E-24) adlı şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramada şok edici bir bulgu ortaya çıktı. Yapılan arama sonucunda, M.T.'nin üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 50 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca, M.T.'nin tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 15 gram ağırlığında tütün de tespit edildi ve emare olarak alındı.

Bu çarpıcı bulguların ardından, M.T. tutuklanarak yargılanmak üzere gözaltına alındı. Ancak, olayın ardındaki detaylar ve uyuşturucu maddenin hangi amaçla taşındığına dair soruşturma hala devam etmektedir.