Ercan Havalimanı’nda pistte hasar oluştu

Ercan Havalimanı’nda hava koşullarından dolayı pistin küçük bir bölümünde hasar oluştuğu uçuşların pistin diğer bölümünden devam ettiği açıklandı.
Pistin tamir edilmesinin ardından öğlene doğru uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi
Ercan Havalimanı’nda hava koşullarından dolayı pistin küçük bir bölümünde hasar oluştuğu uçuşların pistin diğer bölümünden devam ettiği açıklandı.
Pistin tamir edilmesinin ardından öğlene doğru uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi
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