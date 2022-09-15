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Ercan Havalimanı’nda sağlık çalışanı ve ambulans bulunmuyor...

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Ercan Havalimanı'nın işletmesine sahip T&T’nin istediği yüksek kira bedeli nedeniyle, havalimanı içerisinde bulunması zorunlu olan sağlık çalışanı ve ambulansın bulunmadığı öğrenildi.
Ercan Havalimanı’nda sağlık çalışanı ve ambulans bulunmuyor...

Ercan Havalimanı içerisinde bulundurulması sivil havacılık kurallarına göre zorunlu olan ambulans ve sağlık çalışanı krizi büyüyor.

T&T, ERCAN'DA YAŞANAN SAĞLIK ÇALIŞANI KRİZİNE KAYITSIZ KALDI

Havalimanının işletmecisi, Taş Yapı firmasının sahibi Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu T&T’nin ise yaşanan bu sorun karşısında kayıtsız kaldığı ortaya çıktı.

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, havalimanının işletmecisi T&T’nin sağlık ofisi için belirlediği yüksek kiraları özel hastaneler karşılayamadı.

HAVALİMANI İÇERİSİNDE AMBULANS VE SAĞLIK ÇALIŞANI BULUNMUYOR

T&T’nin yüksek kira bedelini belirlerken ‘yolcu sağlığı’ hususunu ihmal etmesinden dolayı havalimanı içerisinde ambulans ve sağlık çalışanı bulunmuyor.

Yeni Havalimanı’nın inşaatının hala daha tamamlanmaması ve verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı tepkilerin odağı haline gelen T&T, daha önceleri ise uçakların iniş güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle de eleştirilere maruz kalmıştı.

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