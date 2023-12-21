Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Girişimi

Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Skandalı: J.T.(K-44), Başka Bir Şahsın Pasaportuyla Kimlik Bürünme Girişiminde Bulundu, Tutuklandı"
20 Aralık 2023 tarihinde saat 19:30 sıralarında Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, KKTC'den çıkış yapmak isteyen J.T.(K-44), üzerinde bulundurduğu başka bir şahıs adına tanzim edilmiş pasaportu görevli muhaceret memuruna sunarak sahte bir kimliğe bürünmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs, hemen tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma ise detaylı bir şekilde devam etmektedir.
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