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Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Girişimi

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Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Kullanma Girişimi: Yurt Dışına Çıkmak İsteyen Şahıs, Başkasının Belgeleriyle Kimlik Taklidi Yaptı, Tutuklandı
Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Girişimi

Ercan Havalimanı'nda Kimlik Taklidi Girişimi: Yurtdışına Çıkarken Sahte Pasaport Kullanan Şahıs Tutuklandı!

24 Aralık 2023 tarihinde, saat 19:00 sularında Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, ismi henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs, yurt dışına çıkış yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaport ve oturma izni belgesini kullanarak, görevli muhaceret memuruna sahte kimlikle kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Şahıs, tespit edilmesi üzerine tutuklandı ve soruşturma halen devam etmektedir.

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