Ercan Havalimanı’nda Sahte Kimlikle Yurt Dışına Çıkmaya Çalıştı

23 Aralık 2024 tarihinde saat 04:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda sahtecilik girişimi tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, 31 yaşındaki B.E.T., tasarrufunda bulunan ve başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte bir kimlik kartını görevli memura ibraz ederek yurt dışına çıkmaya çalıştı. Kimliği kontrol eden yetkililer, belgenin sahte olduğunu belirledi ve B.E.T.’nin, kimlikte adı geçen kişinin yerine geçmeye çalıştığını tespit etti.

Olayla ilgili B.E.T. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi