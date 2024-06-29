Ercan Havalimanında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu: Ercan Havalimanında Yakalandı

28 Haziran 2024 tarihinde saat 14:15 sularında, Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak üzere hazırlanan bir yolcunun valizinde yapılan arama sonucunda, kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin dikkatli araması sonucu, A.Y.K. (25) isimli şahsın valizinde bir adet uyuşturucu öğütücü ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu uyuşturucu madde emare olarak alındı.

Olay yerinde gözaltına alınan A.Y.K., polis tarafından tutuklanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tutuklanan şahıs hakkında geniş çaplı soruşturma başlatılmış olup, olayla ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi beklenmektedir.