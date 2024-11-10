  • BIST 9184.82
  • Altın 2969.817
  • Dolar 34.3784
  • Euro 36.8419
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

Ercan Havalimanı’nda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi: M.T. Tutuklandı

» »
Ercan Havalimanı’nda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi: M.T. Tutuklandı
Ercan Havalimanı’nda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi: M.T. Tutuklandı

09 Kasım 2024 tarihinde saat 23.10 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan 44 yaşındaki M.T., narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine görevliler tarafından durduruldu. M.T.'nin valizinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli M.T., olay yerinde gözaltına alınırken, konuya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 380 Sürücüye Ceza: 41 Araç Trafikten Men Edildi09 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
  • ARUCAD'da Atatürk’ü Anma Programı Gerçekleştirildi09 Kasım 2024 Cumartesi 11:28
  • Üç ithal ve bir yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı rastlandı08 Kasım 2024 Cuma 18:41
  • LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor08 Kasım 2024 Cuma 18:36
  • YDÜ, Ankara’da düzenlenen “III. Uluslararası Göç Konferansı”nda KKTC’yi temsil etti08 Kasım 2024 Cuma 18:24
  • Ekilen ve dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresi 14 Kasım’a kadar uzatıldı08 Kasım 2024 Cuma 18:18
  • Ahmet Tuğcu, Başbakan Üstel aleyhine iki tazminat davası açtı08 Kasım 2024 Cuma 18:17
  • Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma08 Kasım 2024 Cuma 17:45
  • Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini08 Kasım 2024 Cuma 17:43
  • Erhürman: Algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar08 Kasım 2024 Cuma 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti