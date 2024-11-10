Ercan Havalimanı’nda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi: M.T. Tutuklandı

09 Kasım 2024 tarihinde saat 23.10 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan 44 yaşındaki M.T., narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine görevliler tarafından durduruldu. M.T.'nin valizinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli M.T., olay yerinde gözaltına alınırken, konuya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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