Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonuyla İlgili Gelişme

25 Şubat 2024 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, KKTC'ye giriş yapan A.E.K. (E-56), Ercan Havalimanı'nda narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine dikkat çekti. Bu durum, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti ve A.E.K. (E-56) üzerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.