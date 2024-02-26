Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonuyla İlgili Gelişme
25 Şubat 2024 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, KKTC'ye giriş yapan A.E.K. (E-56), Ercan Havalimanı'nda narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine dikkat çekti. Bu durum, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti ve A.E.K. (E-56) üzerinde arama yapıldı.
Yapılan arama sonucunda, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.
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