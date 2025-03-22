ERCAN HAVALİMANI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, bavullarında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan şüpheliler tutuklandı.

21 Mart 2025 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan T.D. (41) ve D.Y. (43)’nin bavullarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen incelemede, T.D.’nin bavulunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri, D.Y.’nin bavulunda ise tütün ile karışık hintkeneviri içeren 6 adet sarma sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken, iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor