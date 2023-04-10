Ercan Havalimanı'nda Vahim Zarar, Ciddi Darp, Kavga ve Rahatsızlık

09.04.2023 tarihinde, Ercan Havalimanında, yolcu çıkış kapısı önünde, C.G.(E-60), önceden Lefkoşa - Ercan Anayolu üzerinde aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu kendisini uyaran ve kendisine küfür eden A.P.(E-42) ile kavga edip birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurup karşılıklı birbirlerini darp ettikleri sırada, A.P. burnuna aldığı darbe sonucu burun kemiği kırılarak vahim zarara uğramıştır.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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