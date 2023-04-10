  • BIST 5.041,38
  • Altın 1238.769
  • Dolar 19.2594
  • Euro 20.9888
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Ercan Havalimanı'nda Vahim Zarar, Ciddi Darp, Kavga ve Rahatsızlık

» »
Ercan Havalimanı'nda Vahim Zarar, Ciddi Darp, Kavga ve Rahatsızlık
Ercan Havalimanı'nda Vahim Zarar, Ciddi Darp, Kavga ve Rahatsızlık

09.04.2023 tarihinde, Ercan Havalimanında, yolcu çıkış kapısı önünde, C.G.(E-60), önceden Lefkoşa - Ercan Anayolu üzerinde aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu kendisini uyaran ve kendisine küfür eden A.P.(E-42) ile kavga edip birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurup karşılıklı birbirlerini darp ettikleri sırada, A.P. burnuna aldığı darbe sonucu burun kemiği kırılarak vahim zarara uğramıştır.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylemde tansiyon yükseldi! Meclis'in kapısı kırıldı!10 Nisan 2023 Pazartesi 10:57
  • DAÜ-SEN:"Bugün uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelindi"10 Nisan 2023 Pazartesi 10:53
  • Telekomünikasyon Dairesi: Şubat sonuna kadar olan borçlar en geç 13 Nisan’a kadar kapatılmalı10 Nisan 2023 Pazartesi 09:37
  • Yatak odasında kuru sıkı tabanca ve canlı mermi bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı10 Nisan 2023 Pazartesi 09:29
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor10 Nisan 2023 Pazartesi 09:10
  • Türkiye Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptı10 Nisan 2023 Pazartesi 08:55
  • Hindistan’da Kıbrıs üzerinden sanal bet operasyonu10 Nisan 2023 Pazartesi 08:39
  • Haziran'da seçime doğru! Ara seçim yapılması gündemde!10 Nisan 2023 Pazartesi 08:28
  • KTÖS, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu'nda greve gidecek10 Nisan 2023 Pazartesi 08:27
  • Vandallık! Gazeteci Alihan Pehlivan'ın burnunu kırdılar!10 Nisan 2023 Pazartesi 08:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti