Ercan Havalimanı'nda yaşanan darp olayı dünya medyasında yer buldu!

Ercan Havalimanın'da yaşanan darp olayı dünya medyasında yer buldu!
Rus Devlet haber kanalı Sputnik haberi "Ercan Havalimanı'nda polis, turisti yerde sürükleyip tekmeledi" DHA'dan alarak dünyaya duyurdu.
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