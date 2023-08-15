Ercan Havalimanı'nın açılması, İngiliz vekillerin açıklamaları, ABD’li senatörün ziyareti ve son olarak Rusya'nın temsilcilik açma kararı.. Kritik hamleler KKTC’yi bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

Ercan Havalimanı’nın yenilenmesi bu açıdan önemli. KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TGRT Haber’den Buse Gençtürk’e özel açıklamalar yaptı. Korukoğlu, yeni Ercan Havalimanı’nın Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesi ne sahip havalimanı olduğuna dikkat çekti.

2 MİLYON KİŞİ GELİP GİTTİ

Büyükelçi Korukoğlu, yeni havalimanından için “10-12 milyona kadar yolcu ağırlayabilecek kapasitesi vardır” diyerek şunları söyledi: “Temmuz 2023 ayının sonuna kadar KKTC’ye yaklaşık 2 milyon kişi gelip gitmiştir. Bunun yanında 13 bin 500 uçağa hizmet verilmiştir.”

ARTIK ÇOK UZAK DEĞİL

İngiliz Milletvekili Duncan Smith (Dankın Simit) de KKTC’ye direkt uçuş yapılması için çağrıda bulundu. Çağrıyı değerlendiren Korukoğlu, şunları söyledi: “Bu izolasyonların kaldırılmasına yönelik İngiliz milletvekilinin yapmış çağrı çok önemlidir. Bu kadar yatırımın bir nedeni olduğunu tahmin edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi Ercan havalimanından doğrudan uçuşların çok uzak olmayan bir gelecekte yapılacağını bekliyoruz.”

SİYASİ BİR SONUÇ ÇIKARMAYA GEREK YOK



Rusya’nın KKTC’de temsilcilik açmasına yönelik kararı da Büyükelçinin gündemindeydi. Bunun tanınma anlamına gelmediğini ancak önemli bir karar olduğunu söyleyen Korukoğlu, “Bunun anlamından siyasi bir sonuç çıkarmaya gerek yoktur. Bunun anlamından tanınma olacaktır demeye gerek yoktur. KKTC’de yaşayan Rus vatandaşlarının yaptığı açıklamalardan da memnun olduklarını görebiliriz. 10 binin biraz üzerinde Rus vatandaşının KKTC’de yaşadığını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.