Ercan Havalimanı'ndan polis darbı kameralara yansıdı!

KKTC Ercan Havalimanı Polis Karakolu'nda yaşandığı ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayın 1 ay kadar önce yaşandığı ortaya çıktı.
İLGİLİ HABER: Özersay'dan Ercan'daki polis şiddeti ile ilgili açıklama geldi
KKTC Ercan Havalimanı Polis Karakolu'nda yaşandığı ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayın 1 ay kadar önce yaşandığı ortaya çıktı.
İLGİLİ HABER: Özersay'dan Ercan'daki polis şiddeti ile ilgili açıklama geldi
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