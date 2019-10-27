Ercan Havalimanı'nı su bastı (VİDEO)

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurdan Ercan Havalimanı da nasibini aldı.
Bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Ercan Havalimanı’nın çatısı akıttı.
Ercan’ın iç kısmında su birikintileri oluştu. Havalimanının temizlik personeli su birikintilerini temizlemek için çalışıyor.
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurdan Ercan Havalimanı da nasibini aldı.
Bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Ercan Havalimanı’nın çatısı akıttı.
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