  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7618
  • Euro 6,3840
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ercan Havalimanı'nı su bastı (VİDEO)

» »
Ercan Havalimanı'nı su bastı (VİDEO)
Ercan Havalimanı'nı su bastı (VİDEO)

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurdan Ercan Havalimanı da nasibini aldı.

Bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Ercan Havalimanı’nın çatısı akıttı.

Ercan’ın iç kısmında su birikintileri oluştu. Havalimanının temizlik personeli su birikintilerini temizlemek için çalışıyor.

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurdan Ercan Havalimanı da nasibini aldı.

Bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Ercan Havalimanı’nın çatısı akıttı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da evde uyuşturucu bulundu: 3 kişi tutuklandı27 Ekim 2019 Pazar 17:11
  • Ziynet Sali konserine yağmur engeli: Konser ertelendi27 Ekim 2019 Pazar 17:05
  • Lİmasol'da Hortum27 Ekim 2019 Pazar 16:03
  • Dikkat! Yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı27 Ekim 2019 Pazar 15:50
  • Polis uyardı! Sürücülerin dikkatine!27 Ekim 2019 Pazar 15:44
  • CTP: 3'lü görüşmede beklentimiz kalıcı sonuçların ortaya çıkması27 Ekim 2019 Pazar 15:11
  • Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı!27 Ekim 2019 Pazar 15:09
  • Hristodulidis: Federasyon dışında başka çözüm çerçevesi yok27 Ekim 2019 Pazar 13:38
  • Tatar: Akıncı’nın, Anastasiadis’le referans şartlarını görüşecek olmasını doğru bulmuyoruz27 Ekim 2019 Pazar 12:11
  • Dikkat! Kıbrıs'ta yaz saati uygulaması sona erdi: Saatler bir saat geri alındı27 Ekim 2019 Pazar 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti