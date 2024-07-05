Ercan Havalimanı’nın elektrik borcu 121 milyon TL'ye ulaştı

Emrullah Turan’nın sahibi olduğu; T&T’nin işletmeciliğini yaptığı Ercan Havalimanı’nın elektrik borcu 121 milyon TL’ye dayandı.

Emrullah Turan’nın sahibi olduğu; T&T’nin işletmeciliğini yaptığı Ercan Havalimanı’nın, bir önceki ay 92 milyon TL olan borcunun, bu ay 121 milyon TL olduğu aktarıldı.

Buna göre, Ercan Havalimanı’nın elektrik borcu bir ayda yüzde 31,52 oranında arttı.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre, Emrullah Turanlı’nın elektik borcunun ilk taksitini ödediği takdirde Ercan Havalimanı’nın eski borcunun da yapılandırılacağı öğrenildi.