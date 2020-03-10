Ercan Havalimanının tüm uçuşlara kapatıldığı haberleir doğru değil!a

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama;

ERCAN HAVALİMANININ TÜM UÇUŞLARA KAPATILDIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, GERÇEKLERİ YANSITMAMAKTADIR

Sosyal medyada, Ercan Havalimanının tüm uçuşlara kapatıldığı ile ilgili dönen bilgi, gerçekleri yansıtmamaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan karara göre, 1 Nisan 2020 tarihine kadar İtalya, Fransa ve Almanya çıkışlı charter uçuşlara bir sınırlama getirilmiştir. Bunun dışındaki uçuşlarda herhangi bir sınırlama veya kısıtlama yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.