Ercan Hoşkara: DAÜ bütçesinin en geç 30 Kasım’da sunulabilmesi için oy birliğiyle karar üretildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde DAÜ bütçesine ilişkin yapılan görüşmenin detaylarını BRT’ye anlattı.
DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Hoşkara, bugün Meclis önündeki eylemlerinin ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin toplantısına katıldıklarını söyledi.
Komitede DAÜ bütçesinin en geç 30 Kasım’da sunulabilmesi için oy birliğiyle karar üretildiğini belirten Hoşkara, “DAÜ’nün önümüzdeki dönem mali krizden çıkabilmesi için bütün tarafların üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.
30 Kasım’dan önce çalışmaların tamamlanması gerektiğini dile getiren Hoşkara, imza bekleyen protokol taslağının önemine dikkat çekti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.