Ercan-İskele yolunda kaza!

Polis Basın Subayı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre kaza bu akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.
Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Geçitkale arasında, Atıf Sunar (E-38), yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Görneç köyünde sakin Hasan Maraşlı (E-60) yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çevik (E-57) ve Eyüp Yegin (E-24) yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
JZ 139 plakalı araç sürücüsü Atıf Sunar ise tutuklandı.Polis soruşturması sürüyor.
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