Ercan-İskele yolunda kaza... Önce elektrik direğine sonra da toprak sete çarpıp devrildi!

30.07.2024 tarihinde, saat 01.45 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu’nun 31-32’nci kilometreleri arasında, Olgun KÜLAH (E-63), yönetimindeki RK 429 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğaziçi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek 3,5 metre yoldan aşağıya doğru düşerek toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Araç sürücüsü, kaza mahalline gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ambulansta yapılan muayenesinin ardından hastaneye gitmek istememiştir. Soruşturma devam etmektedir.