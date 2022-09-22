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Ercan işletmecisi T&T için 20 milyon TL daha vergi muafiyeti

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Ercan Havaalanı işletmecisi T&T için 20 milyon TL olan vergi ertelemesini 40 milyon TL’ye çıkarılması yönündeki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ercan işletmecisi T&T için 20 milyon TL daha vergi muafiyeti

Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı işletmecisi T&T için 20 milyon TL olan vergi ertelemesini 40 milyon TL’ye çıkaran bir karar aldı.

Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar metni şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T&T Havalimanı İşl. İnş. San. ve Tic. Şti. Ltd.’in İthal Edeceği Mallar Üzerinden Tahsili Gereken Vergilerin Ertelenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Ü(K-I)278-2022 sayı ve 22.6.2022 tarihli kararında belirtilen “20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi kaldırmak ve yerine “40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi eklenmek suretiyle bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.”

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