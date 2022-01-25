İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oluyor.

Ercan İstanbul uçuşları iptal edildi.

İptal edilen uçuşlar şöyle

TK965 ECN-İST 04.15

TK7793 ECN-SAW 06.45

PC1930 SAW-ECN 07.15

PC1931 ECN-SAW 07.45

TK960 İST-ECN 08.10

TK 961 ECN-İST 09.00

TK7744 SAW-ECN 09.05

TK 7745 ECN-SAW 09.45

PC1952 DIY-ECN 09.25

PC1953 ECN-DIY 09.55

TK976 İST-ECN 11.30

TK977 ECN-İST 12.20

Uçuşlarınız hakkında detaylı bilgiyi Ercan Havalimanı Danışma hattı olan 0392 600 5000 numaralı telefondan alabilirsiniz

THY'den İstanbul Havalimanı kararı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 24.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur'' ifadesine yer verdi.



Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak yapılacağı belirtildi.