Ercan ne zaman açılacak?

Bakan Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın'ın programında yeni Ercan Havalimanı’ndaki son durum hakkında şu bilgileri verdi:

“ Yeni Ercan fiziken bitti. Planlama ve İnşaat Dairesi’ndeki arkadaşlardan bilgi aldım. Şu andaki keşif bedeli ile alanı yapmaya kalksak bedeli 1 milyar Euro dediler. Biz bunun sahibi oluyoruz günün sonunda. Orası Taşyapı’nın değil. Günün sonunda işi bitince şirket ceketini alıp gidecek. Orası bizim olacak. Evet gecikmeler var. Daha önceden hizmete açılsaydı evet daha yararlı olacaktı. Taş Yapı’nın da bizim de kendimize göre haklı sebeplerimiz var. Çalışan sayısını 800’den 1200’e çıkardık, 7/ 24 çalışıldı ve yeni havalimanı fiziken bitti. Ancak pandemi döneminde gelecek olan teknik cihazların siparişleri gecikti. Şu anda TC Ulaştırma Bakanlığı da bu konuda yardım sağlıyor. Herkes teyakkuzda, herkes konuyu takip ediyor. Önümüzdeki ay umarım bu cihazlar gelecek ve 29 Ekim’de de inşallah tekerlekler piste değecek” dedi.