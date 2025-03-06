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ERCAN VE İSKELE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Havalimanında ve işyerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
ERCAN VE İSKELE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

05.03.2025 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda saat 19:30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan T.D.D. (E-35), Narkotik Dedektör Köpeği’nin tepki vermesi üzerine polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan aramada, tütünle karışık hintkeneviri içerdiğine inanılan bir adet sarma sigara bulundu. Ele geçirilen madde emare olarak alınırken, şüpheli tutuklandı.

Aynı gün saat 11:00 sıralarında İskele’de I.Z.A. (E-42)’ya ait işyerinde yapılan polis aramasında, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelinin yetkili makamlardan izin almadan emlakçılık yaptığı da tespit edildi. Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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